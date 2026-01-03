Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης απολαμβάνουν όμορφες οικογενειακές στιγμές σε έναν εξωτικό προορισμό, παρέα με τις δίδυμες κόρες τους.

Το ζευγάρι ταξίδεψε για την αλλαγή του χρόνου και φαίνεται πως αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του, ζώντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μακριά από την καθημερινότητα.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, βλέπουμε την οικογένεια να κάνει ατελείωτες βουτιές, να παίζει στο νερό και να απολαμβάνει τον ήλιο, με τις μικρές να κλέβουν την παράσταση.

Η Χριστίνα και ο Σάκης δείχνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, η Χριστίνα μοιράστηκε φωτογραφίες των κοριτσιών να κάνουν βουτιές στην πισίνα του ξενοδοχείου, ενώ λίγο αργότερα ο Σάκης ανήρτησε βίντεο με την Αριάνα και τη Φιλίππα να περπατούν ξυπόλητες με τα μαγιό τους σε έναν πραγματικό παράδεισο.

