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Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι – Τα τρυφερά στιγμιότυπα

Απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στη γαλλική πρωτεύουσα
Βασίλης Κοντζεδάκης
26.10.2026 | 16:00 UPD:26.10.2026, 13:53
Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι – Τα τρυφερά στιγμιότυπα

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Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στο Παρίσι, απολαμβάνοντας μοναδικές, ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, μοιραζόμενο στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο ταξίδι. Στην παρέα τους βρέθηκε και η αδελφή της Χριστίνας Μπόμπα, με τις δύο αδελφές να ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα σε έργα τέχνης.

Το ζευγάρι απόλαυσε τον καφέ του σε cozy ατμόσφαιρα αλλά και βόλτες κάτω από τα φώτα της πόλης, ποζάροντας μπροστά από εμβληματικά σημεία όπως ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων μαζί με όλη την παρέα τους.

Η χιουμοριστική πινελιά: Ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη στην κρεπερί με το όνομα «Crêperie chez Sakis», με τη Χριστίνα Μπόμπα να σχολιάζει χιουμοριστικά «Στου Σάκη την κρεπερί» καθώς ο Σάκης Τανιμανίδης πόζαρε περήφανος μπροστά από την πινακίδα.

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