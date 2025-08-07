Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μετά τις πρώτες τους διακοπές στα ελληνικά νησιά, αποφάσισαν να περάσουν και ένα μέρος των διακοπών τους στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Σάκης Τανιμανίδης