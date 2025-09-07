Στην Άνδρο ταξίδεψαν αυτό το Σαββατοκύριακο η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης με αφορμή τον γάμο φίλου τους και γνωστού επιχειρηματίας της Αθήνας.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Χριστίνα Μπόμπα