Η Χριστίνα Μπόμπα έκλεισε τα 38 της χρόνια στις 30 Ιουνίου και επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια στην Πάρο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με τις φίλες της.

Τα φετινά γενέθλια, ωστόσο, είχαν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Για πρώτη φορά, στο πλευρό της δεν βρισκόταν ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης, καθώς εκείνος παρέμεινε στην Αθήνα λόγω των απαιτητικών γυρισμάτων του Dragons’ Den.

Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε τη Χριστίνα Μπόμπα να το διασκεδάσει με τις φίλες της. Μάλιστα, στο TikTok ανέβηκε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο από τη βραδινή τους έξοδο, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral.

Στο απολαυστικό στιγμιότυπο, η Χριστίνα Μπόμπα και η παρέα της εμφανίζονται να διασκεδάζουν σε γνωστό μαγαζί της Πάρου, ενώ μία-μία, με πολύ χιούμορ, αποκαλύπτουν… σε ποιο ποτό βρίσκονται, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια, με τους followers να σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο το ανεβασμένο κέφι της παρέας και να στέλνουν τις δικές τους ευχές στη Χριστίνα Μπόμπα για τα γενέθλιά της.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα του Σάκη Τανιμανίδη, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι θα βρει σύντομα χρόνο για να περάσει ξανά ποιοτικές στιγμές μαζί, μόλις ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Μέχρι τότε, η Χριστίνα Μπόμπα φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι, γεμίζοντας τις μπαταρίες της δίπλα στη θάλασσα και στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Το βίντεο από το γλέντι στην Πάρο για τα γένεθλια της Χριστίνας Μπόμπα

govastiletto.gr – Χριστίνα Μπόμπα: Ποζάρει με εντυπωσιακό μαγιό και κόβει την ανάσα!