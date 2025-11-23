Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοιχτά στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη για την καθημερινότητά της με τον Σάκη Τανιμανίδη και τα δίδυμα παιδιά τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Η ίδια περιέγραψε τις πρώτες προκλήσεις της γονεϊκότητας αλλά και τις χαρές που φέρνουν οι μικρές στιγμές με τα παιδιά.

«Ο πρώτος χρόνος είναι δύσκολος, ειδικά όταν τα παιδιά είναι δύο. Μετά τα 4,5 χρόνια μπορείς πια να συνεννοηθείς μαζί τους. Τα παιδιά έχουν στοιχεία από εμάς, αλλά και δικά τους, ξεχωριστές προσωπικότητες», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα.

Η μητρότητα, όπως εξομολογήθηκε, έχει δυναμώσει και τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη: «Αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις, τα παιδιά πολλαπλασιάζουν την αγάπη. Τον πρώτο χρόνο σκέφτεσαι πώς θα επιβιώσεις, ήταν logistics. Αλλά βλέπεις τον σύντροφό σου ως γονιό, και όταν είναι καλός πατέρας, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές τον χαζεύω με τα παιδιά και τον ξαναερωτεύομαι».

