Τέλος στις φήμες που την ήθελαν σε ρήξη με την κουμπάρα της, Μαρίνα Βερνίκου, έβαλε η Χριστίνα Μπόμπα. Η γνωστή influencer έδωσε το “παρών” στα εγκαίνια της φιλανθρωπικής δημοπρασίας της φωτογράφου και μιλώντας στην κάμερα του “Happy Day”, ξεκαθάρισε την κατάσταση γύρω από τη σχέση τους και τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσης.

«Όταν εγώ γέννησα τις μικρούλες, δυσκολεύτηκε το lifestyle μου δηλαδή στο να είμαι έξω και να με βλέπετε πολύ συχνά σε εμφανίσεις, Οπότε για κάποιον λόγο, επειδή δεν εμφανιζόμουν πολύ – κάποιος δημοσιογράφος – θεώρησε ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δεν βγαίνουμε πολύ μαζί. Όσες είναι μαμάδες, ξέρουν ότι αλλάζει λίγο το life style επειδή τα παιδιά είναι μικρά. Δεν έχω πάρει τους δημοσιογράφους για άλλα και άλλα θέματα, θα πάρω γι’ αυτό;» είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

Για τη μεταγραφή του Σάκη Τανιμανίδη στον ΣΚΑΪ η σύζυγός του είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονούσα να δω το Dragon’s Den γιατί είναι το αγαπημένο μου πρόγραμμα και ανυπομονώ να το δω στον αέρα πια».

Η Μαρίνα Βερνίκου από την πλευρά της απάντησε: «Δεν συνέβη τίποτα με την Χριστίνα Μπόμπα. Γελάσαμε όταν το διαβάσαμε. Αφού είμαστε τσακωμένες, πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία να μην στεναχωριέται ο κόσμος».

