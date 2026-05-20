Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη, περιγράφοντας μια περίοδο αλλαγής και εσωτερικής ισορροπίας.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Αθώοι» στο MEGA και ετοιμάζεται για το «Κάμπινγκ» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση όπου επιλέγει συνειδητά να είναι μόνη της, κάτι που όπως λέει, δεν της είναι ούτε γνώριμο ούτε αρνητικό, αντιθέτως, το απολαμβάνει.

«Με πετυχαίνεις σε μία φάση που δουλεύω αρκετά… είμαι μόνη στη ζωή και είναι πολύ ωραία μπορώ να πω. Και θα πω επίσης, ότι είναι πρωτόγνωρο για εμένα και κάπως μου αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως στο παρελθόν ήταν άνθρωπος που λειτουργούσε περισσότερο μέσα από σχέσεις, τονίζοντας όμως ότι πλέον βλέπει τα πράγματα πιο συνειδητά. «Ήμουν από πάντα πολύ σχεσάκιας, αλλά τώρα άλλαξε αυτό… είμαι συντροφικός άνθρωπος και το καταλαβαίνω τώρα πιο συνειδητά», σημείωσε, εξηγώντας πως πολλές φορές παρέμενε σε καταστάσεις ή σχέσεις που έβρισκαν τον δικό τους φυσικό ρυθμό.

Όπως πρόσθεσε, η μεγαλύτερη σχέση που έχει κάνει στη ζωή της διήρκεσε τέσσερα χρόνια, ενώ αυτή τη στιγμή δηλώνει πως βιώνει για πρώτη φορά την επιλογή της μοναχικότητας με επίγνωση και ηρεμία.

