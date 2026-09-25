Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha προχώρησε η Χριστίνα Κολέτσα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη συντροφικότητα, τη μητρότητα και το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, ξεκαθαρίζοντας πως, παρότι επιζητά έναν σύντροφο, δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί απλώς για να αποφύγει τη μοναξιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παλαιότερη εμπειρία της από κακοποιητική σχέση, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για ψυχολογική κακοποίηση.

«Με νοιάζει η συντροφικότητα. Ποιος δεν θέλει έναν σύντροφο; Αλλά στον βωμό αυτού δεν θα ήμουν με οποιονδήποτε, απλά για να έχω έναν σύντροφο», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Κολέτσα, ξεκαθαρίζοντας τη στάση που κρατά πλέον απέναντι στις σχέσεις. Η ίδια έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική της ζωή, ενώ έχει μιλήσει αρκετές φορές για την ανάγκη να υπάρχει ουσία και πραγματική σύνδεση προκειμένου να μπει σε μία σχέση.

Η συζήτηση πέρασε και στο κεφάλαιο της μητρότητας, με τη Χριστίνα Κολέτσα να παραδέχεται πως η απόκτηση ενός παιδιού δεν αποτέλεσε ποτέ μία επιθυμία που καθόρισε τη ζωή ή τις επιλογές της.

«Η μητρότητα δεν έχει κατακλύσει τα θέλω μου και την ψυχολογία μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή ένιωσα αυτό το πράγμα πολύ έντονα στη ζωή μου. Φυσιολογικά κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, αλλά δεν καθορίζει τη ζωή μου αυτό», εξομολογήθηκε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια όσων έχει δηλώσει και στο παρελθόν. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει ξεκαθαρίσει ότι το γεγονός πως δεν παντρεύτηκε και δεν δημιούργησε οικογένεια ήταν δική της επιλογή, ενώ έχει παραδεχτεί πως υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες σκέφτηκε πώς θα ήταν η ζωή της με έναν σύντροφο και ένα παιδί. Σε άλλες δηλώσεις της είχε τονίσει ότι δεν αισθανόταν ποτέ την ανασφάλεια πως «πρέπει» οπωσδήποτε να παντρευτεί ή να αποκτήσει παιδιά.

«Έχω υπάρξει σε κακοποιητική σχέση»

Η πιο προσωπική στιγμή των δηλώσεών της ήρθε όταν αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί στο παρελθόν μέσα σε μία κακοποιητική σχέση.

«Έχω υπάρξει σε κακοποιητική σχέση. Το διαχειρίστηκα ανώριμα, σαν θύτης και θύμα, ώσπου κάποια στιγμή έκανα αρκετή δουλειά με τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν μου ταιριάζει και δεν το θέλω. Έτσι κατάφερα να απεγκλωβιστώ από αυτή την κατάσταση», ανέφερε.

Η Χριστίνα Κολέτσα διευκρίνισε στη συνέχεια πως η κακοποίηση που βίωσε ήταν κυρίως ψυχολογική: «Η κακοποιητική σχέση ήταν στο ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και αν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, αποφεύγουμε πολύ πιο εύκολα τέτοιες καταστάσεις».

Η αναφορά της στην προσωπική δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της δεν είναι τυχαία. Η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έχει περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια σε ψυχοθεραπεία και έχει κάνει ψυχανάλυση, εξηγώντας πως στράφηκε σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και να εξελιχθεί προσωπικά.

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