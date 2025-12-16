Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Χριστίνα Κοντοβά σε μια σπάνια βόλτα μαζί με την κόρη της, Έιντα.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στη μικρή της, φροντίζοντας να περνούν ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο μαζί.

Οι δυο τους αγαπούν τις αποδράσεις και συχνά ταξιδεύουν σε ξεχωριστά σημεία της Ελλάδας, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τις συνοδεύουν για πάντα.

Η ιστορία της Χριστίνας Κοντοβά και της Έιντα αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση πως η αγάπη δεν έχει όρια ούτε γεωγραφικά σύνορα. Το 2019, η σχεδιάστρια πήρε την απόφαση ζωής να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι από την Ουγκάντα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο συγκίνηση και ουσία.

Ντυμένες casual, μαμά και κόρη περπατούσαν χαλαρά στους δρόμους της Αθήνας, πιασμένες χέρι-χέρι, αποπνέοντας μια αίσθηση ανεμελιάς και τρυφερότητας που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Govastiletto.gr – Η Χριστίνα Κοντοβά αποκαλύπτει: «Έχω δεχθεί βία σε σχέση μου, δεν το γνωρίζουν πολλοί»