Ανέβασαν τη θερμοκρασία με την εμφάνισή τους στην Πάρο. Ο λόγος για την Χριστίνα Κοντοβά, την Έβελυν Καζαντζόγλου και την Ευγενία Σαμαρά που ήταν καλεσμένες στο πάρτι που διοργάνωσαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella στο beach bar Crios, μια μέρα πριν το ζευγάρι ανταλλάξει όρκους αγάπης στο κυκλαδίτικο νησί.

Οι τρεις φίλες τράβηξαν τα βλέμματα και την κάμερα του Mykonos Live TV με τα μαγιό και τις αναλογίες τους. H Χριστίνα Κοντοβά επέλεξε ένα σικάτο μαύρο ολόσωμο που την κολάκευε πολύ, η Έβελυν Καζαντζόγλου ένα κόκκινο μπικίνι που αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της, ενώ η Ευγενία Σαμαρά ένα λαδί μπικίνι που το συνδύασε με ασορτί παρεό.

Στην παραλία, οι τρεις κούκλες συνάντησαν και συνομίλησαν με τον καλό φίλο τους, και οδοντίατρο των διασήμων, Κωνσταντίνο Δέδε.

Το όμορφο παρεάκι πέρασε χαλαρές στιγμές στην παραλία, έκανε το κους-κους του και έβγαλε φωτογραφίες με τη νύφη, Αθηνά Οικονομάκου που ήταν επίσης μια κούκλα με το λευκό της μπικίνι.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι «επίσημες» φωτογραφίες από την ανταλλαγή όρκων στην Πάρο