Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε η Χριστίνα Κοντοβά, μιλώντας στο vidcast «Parenting for Change» για τις προκλήσεις της μητρότητας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία υιοθεσίας της κόρης της. Η δημοφιλής σχεδιάστρια μόδας άνοιξε την καρδιά της για τις ενοχές που συχνά βαραίνουν τους γονείς, ενώ κατέρριψε τον μύθο του «τέλειου γονέα» και την ψυχική πίεση που αυτός επιφέρει.

Όπως εξομολογήθηκε, το πρώτο διάστημα που βρισκόταν στην Αφρική μαζί με την κόρη της, Έιντα χωρίς κάποιον δικό της άνθρωπο στο πλευρό της, προσπαθούσε κυρίως να αντεπεξέλθει στις απαιτητικές συνθήκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην αισθανθεί αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο που περίμενε.

Η Χριστίνα Κοντοβά αποκάλυψε πως μοιράστηκε τις σκέψεις της με την ψυχολόγο της, λέγοντάς της ότι δεν αισθανόταν πως αγαπούσε ακόμη την κόρη της. Η αντίδρασή της τη βοήθησε να καταλάβει ότι δεν υπήρχε λόγος να αισθάνεται τύψεις.

«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι, να, παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο.

Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα. Και θυμάμαι όταν το το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω και μου λέει, «Α, μπράβο. Τι ωραία που το είπες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που λέγανε όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει. Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία», εξήγησε, τονίζοντας ότι κάθε γονεϊκή σχέση έχει τον δικό της χρόνο και τη δική της πορεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KIDOT (Kids Of Tomorrow) (@kidot.team)

govastiletto.gr -Χριστίνα Κοντοβά: Ανέμελη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την κόρη της