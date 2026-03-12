Η Χριστίνα Κοντοβά έκανε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και το ταξίδι προς τη μητρότητα.

Σε συζήτηση με την παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, η επιχειρηματίας αναφέρθηκε στην απόφαση να υιοθετήσει την κόρη της από την Αφρική, αλλά και σε μια δύσκολη εμπειρία που μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια.

Όπως αποκάλυψε, πριν γίνει μητέρα μέσω υιοθεσίας, είχε βιώσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες, γεγονός που σημάδεψε την πορεία της.

Παρ’ όλα αυτά, εξήγησε ότι κάθε γυναίκα ακολουθεί τον δικό της δρόμο προς τη μητρότητα.

Η ίδια τόνισε ότι η επιθυμία της να υιοθετήσει ένα παιδί υπήρχε μέσα της εδώ και καιρό. Όπως είπε, δεν ξεκίνησε τη διαδικασία έχοντας στο μυαλό της ένα συγκεκριμένο παιδί, αλλά την απόφαση να προσφέρει αγάπη και να δημιουργήσει οικογένεια.

