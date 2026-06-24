Στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη, αποκαλύπτοντας μια επαγγελματική επιθυμία που εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως θα ήθελε πολύ να βρεθεί στη δημόσια τηλεόραση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ο καημός μου να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ. Όσο manifest κι αν έχω κάνει, δεν μου έχει κάτσει».

Η ίδια εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη δουλειά της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, τονίζοντας ότι θεωρεί την εκπομπή τους πρότυπο ψυχαγωγικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει στο infotainment, υποστηρίζοντας ότι η ψυχαγωγία και η ενημέρωση πρέπει να διατηρούν διακριτούς ρόλους.

Η Χριστίνα Λαμπίρη χαρακτήρισε τη δημόσια τηλεόραση ως έναν χώρο με ιδιαίτερο κύρος, σημειώνοντας πως η ΕΡΤ έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τηλεοπτικό περιεχόμενο χωρίς τις ίδιες εμπορικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά κανάλια.

Αναφερόμενη, τέλος, στη στροφή της τηλεόρασης προς την ενημέρωση, εκτίμησε ότι αυτό δεν οφείλεται στις επερχόμενες εκλογές, αλλά κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής των ψυχαγωγικών εκπομπών και στη μεταφορά μεγάλου μέρους της διαφημιστικής δαπάνης σε άλλα μέσα.

Govastiletto.gr – Χριστίνα Λαμπίρη: Οι πραγματικοί λόγοι που άφησε την τηλεόραση