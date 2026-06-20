Για την απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη στην εκπομπή «Ζω Καλά», εξηγώντας τους πραγματικούς λόγους πίσω από την αποχώρησή της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μείνει μακριά από την τηλεοπτική καθημερινότητα, ξεκαθάρισε πως η αποχώρησή της δεν σχετίζεται με τον ανταγωνισμό, αλλά με τις συνθήκες και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργαζόταν.

Όπως ανέφερε, η τηλεόραση δεν είναι ένας εύκολος χώρος, ενώ παραδέχτηκε ότι σε όλη τη διάρκεια της πορείας της υπήρξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες, χωρίς ωστόσο αυτό να της προκαλεί ανασφάλεια.

Η ίδια, τόνισε ότι ο ανταγωνισμός για εκείνη, λειτουργούσε κυρίως ως κίνητρο βελτίωσης, καθώς στόχος της ήταν πάντα να παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εκπομπή και να εξελίσσεται επαγγελματικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν ένιωσε ποτέ απειλή από συναδέλφους της, αλλά αντιθέτως λειτουργούσε με διάθεση συνεχούς εξέλιξης και δημιουργικής πίεσης απέναντι στον εαυτό της.

Η Χριστίνα Λαμπίρη είχε αποχωρήσει από την τηλεόραση το 2018, επιλέγοντας τότε να κάνει ένα βήμα πίσω, καθώς ένιωσε πως είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν αναγνώριζε πλέον τον εαυτό της, μέσα στον συγκεκριμένο ρυθμό ζωής.

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