Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Μηλιού, μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όταν εκείνη ήταν μόλις 13 ετών.

Η τραγουδίστρια, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», παραδέχτηκε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η απώλεια αυτή παραμένει ένα βαθύ τραύμα που δεν ξεπερνιέται ποτέ.

«Όταν έφυγε ο μπαμπάς μου ήμουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, περίπου 13 προς 14 ετών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη και σήμερα δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να του πω πράγματα που θα ήθελε μια κόρη να πει στον πατέρα της», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, ο χρόνος δεν σβήνει την απώλεια, αλλά βοηθά τον άνθρωπο να μάθει να ζει μαζί της.

«Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να το ξεπεράσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χριστίνα Μηλιού αναφέρθηκε στην επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, τονίζοντας πως θα ήθελε να βιώσει τη μητρότητα δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπά.

«Θα ήθελα να ζήσω το θαύμα της μητρότητας ολοκληρωμένα, με έναν σύντροφο που αγαπώ. Αν όμως φτάσω σε ένα σημείο που δεν έχω βρει αυτόν τον άνθρωπο, θα σκεφτόμουν σοβαρά την υιοθεσία, γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά και πάντα ήθελα να γίνω μητέρα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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