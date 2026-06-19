Η Χριστίνα Μηλιού επανέρχεται δυναμικά με το «Καταδικασμένη», δίνοντας τη δική της μουσική «σφραγίδα» σε ένα από τα θρυλικά τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

Το «Καταδικασμένη» είναι μια «φρέσκια» και female εκδοχή του τραγουδιού που έγραψε και ερμήνευσε ο Νίκος Καρβέλας το 1998, με τον παλμό και το ταπεραμέντο της Χριστίνας Μηλιού.

Το «Καταδικασμένη» μεταφέρεται στο YouTube με ένα music video που συνδυάζει fashion αισθητική, χρώμα, ένταση και ανατροπές. Στο πλευρό της Χριστίνας Μηλιού βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, με τον οποίο διατηρούν μια όμορφη φιλική σχέση. Μέσα από σύγχρονη και fun προσέγγιση, το video αφηγείται την ιστορία μιας σχέσης στην οποία και οι δύο πρωταγωνιστές είναι «καταδικασμένοι» να παραμένουν ο ένας στη ζωή του άλλου, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, η Χριστίνα Μηλιού συνεχίζει τις επιτυχημένες live εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Καταδικασμένη» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ katadikasmeni

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