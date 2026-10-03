Το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να νοσταλγεί η Χριστίνα Παππά, η οποία επέστρεψε μέσα από τα social media, με μια ανάρτηση, με στιγμές από τις διακοπές της στην Ιταλία.

Η ηθοποιός δημοσίευσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από το ταξίδι της.

Με αγαπημένα πρόσωπα και πάνω σε σκάφος

Στα στιγμιότυπα, η Χριστίνα Παππά ποζάρει άλλοτε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα που τη συνόδευσαν στην απόδρασή της και άλλοτε μόνη της, πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

«Καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Pappa (@pappachristina)

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