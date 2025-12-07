Η Χριστίνα Παππά διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Η ηθοποιός αποκάλυψε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ότι δέχτηκε πρόταση γάμου και είπε το μεγάλο «Ναι».

Τα χαρμόσυνα νέα «μαρτύρησε» η Χριστίνα Παππά, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών από την πρόταση γάμου που δέχτηκε σε εξωτικό προορισμό, το οποίο όμως δεν αποκάλυψε. Σε αυτές, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή στην παραλία, φορώντας ένα λευκό φόρεμα ενώ στέκεται μπροστά από μια εντυπωσιακή σύνθεση από λουλούδια.

Σε άλλη φωτογραφία από τη ρομαντική πρόταση γάμου που δέχτηκε, φαίνεται ότι στην άμμο της παραλίας, ο σύντροφός της είχε σχηματίσει μια καρδιά από λουλούδια και υπήρχε μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε: «Marry Me». Η Χριστίνα Παππά είπε το μεγάλο «Yes I do», όπως σημειώνει στην δημοσίευσή της.

