Η Χριστίνα Παππά, το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Η γνωστή επιχειρηματίας και ηθοποιός μίλησε για την εντυπωσιακή απώλεια βάρους της, την προσωπική της ζωή, τους μεγάλους έρωτες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί φέτος στη Μύκονο.

Αρχικά, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε στα κιλά που έχασε το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτοντας πως έκανε ενέσεις αλλά και διατροφή και κατάφερε να χάσει 11 κιλά. «Έχασα 11 κιλά, τρία νούμερα κατέβηκα. Βοήθησα, έκανα ενεσούλα δύο μήνες αλλά μετά έκανα διατροφή. Το Πάσχα νήστευα 50 μέρες. Δεν τα έχασα όλα με την ένεση. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά».

Στη συνέχεια μίλησε για τις επιχειρήσεις της και την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. «Τρώω μόνο στα μαγαζιά μου. Έχουμε πολύ ωραίο φαγητό στα μαγαζιά μας και πιστεύω ότι πέτυχα γιατί με αγαπάει πολύ ο κόσμος».

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και στα προσωπικά της. Η Χριστίνα Παππά ρωτήθηκε για τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα, με τον οποίο στο παρελθόν είχε ζήσει έναν μεγάλο έρωτα. «Δεν έχω ιδέα τι κάνει στη ζωή του ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα. Για κάποιον λόγο δεν μου μιλάει ο άνθρωπος. Εγώ πάντα κρατάω τα καλά από τους ανθρώπους. Δεν λέω ποιος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Χωρίσαμε για πολλούς λόγους».

Μιλώντας για τον έρωτα, παραδέχτηκε πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποιος άνδρας στη ζωή της, ενώ αποκάλυψε και το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει για έναν άνθρωπο που αγάπησε.

«Τώρα δεν είμαι ερωτευμένη. Για εμένα είναι και αυτοκαταστροφικός. Σκέφτεσαι μόνο τον σύντροφό σου και τίποτα άλλο. Έχω κάνει και ακρότητες για τον έρωτα. Όποιος δεν τα έχει κάνει λέει ψέματα. Το πιο ακραίο που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν να πάω στην Αμερική για δύο μέρες. Δεν θα ξαναπαντρευόμουν».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ειλικρινής απάντησή της όταν η κουβέντα έφτασε στο θέμα του σεξ. «Τώρα δεν θέλω καθόλου σεξ. Αν μια γυναίκα μπει στην εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ ή δεν θέλει καθόλου. Εγώ δεν θέλω καθόλου. Είμαι πολύ της παρέας».

Τέλος, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική κίνηση στη Μύκονο, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για την εικόνα που παρουσιάζει το νησί των ανέμων. «Στη Μύκονο φέτος ήταν ο χειρότερος Μάιος. Χρειάζεται “σπρώξιμο” ο τουρισμός πανελλαδικά. Οι τιμές στα δικά μας μαγαζιά είναι πολύ λογικές. Είναι κάποια μαγαζιά εκεί στα οποία δεν θα πέσουν ποτέ οι τιμές».

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