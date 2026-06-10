Η Χριστίνα Παππά έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε γνωστό περιοδικό.

Η γνωστή επιχειρηματίας προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε μια αποκάλυψη για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη συνεργασία τους στη Θεσσαλονίκη και το κόνσεπτ της εκπομπής «Στην Πρίζα».

Αρχικά, η Χριστίνα Παππά είπε: «Η εκπομπή «Καυτές Παραλίες» ήταν από τις πρώτες καθημερινές καλοκαιρινές εκπομπές lifestyle. Επί­σης έχω παρουσιάσει και καλλιστεία. Είχα αποκλειστικό συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1. Οφείλω πολλά στο συγκεκριμένο κανάλι. Ήμουν αγαπημέ­νο παιδί του ΑΝΤ1. Το νιώθω οικογένειά μου. Με το Mega πρωτοξεκί­νησα, αλλά στον ΑΝΤ1 κατέληξα. Επίσης με τον Γρηγόρη Αρναούτο­γλου είχαμε παρουσιάσει το 1998 στην ΕΡΤ3 την καθημερινή εκπομπή Μετά το μεσημέρι. Είχα μετακομίσει τότε στη Θεσσαλονίκη με τον πρώ­ην σύζυγό μου, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, που είχε πάρει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε αναλυτικότερα στη συνεργασία της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Τότε ο Γρηγόρης δούλευε ήδη στην ΕΡΤ3. Όταν μου είχε γίνει πρόταση από το κανάλι, μου είχαν πει ότι θα είμαστε μαζί. Εκείνος είχε ήδη δική του εκπομπή και ξαφνικά βρέθηκε μ’ εμένα. Στην αρχή ήταν λίγο επιθε­τικός. Εγώ πάλι, ούτε ως ηθοποιός υπήρξα ποτέ ανταγωνιστική, δεν το έπαιξα πρωταγωνίστρια. Μου είναι αδιάφορο. Πολλοί στη δουλειά μας, μόλις γίνουν λίγο γνωστοί αλλάζουν συμπεριφορά και φουσκώνει το εγώ τους. Θέλω να είμαι πάντα η Χριστίνα, η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Μόλις κατάλαβε ο Γρηγόρης ότι έτσι εί­μαι, ήταν cool μαζί μου».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Εγώ είχα ανακαλύψει το κόνσεπτ της εκπομπής Στην Πρίζα. Ήταν το αντίστοιχο Le Iene (Οι Ύαινες) που μεταδιδόταν στην Ιτα­λία. Το είχα δείξει στον Γρηγόρη όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και του άρεσε. Του είχα πει ότι θα έκανα ρα­ντεβού με τον ΑΝΤ1».

«Σχεδιάζαμε δηλαδή να συμπαρουσιάσουμε εκείνη την εκπομπή που τελικά ανέλαβε μαζί με τον Νίκο Στεργίου και τον Θανάση Βισκαδουράκη. Κακά τα ψέματα, δεν έπρεπε να το κάνει ή τουλάχιστον έπρεπε να με ενημερώσει. Η αλήθεια είναι ότι με είχε στενοχωρήσει ο Γρηγό­ρης. Τα βρήκαμε πάλι λίγα χρόνια αργότερα. Συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Αν θυμάμαι καλά, στον Αντώνη Ρέμο, και μου είχε στείλει λουλούδια στο τραπέζι. Γενικά δεν κρατάω κακία ως άνθρωπος» κατέληξε.

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