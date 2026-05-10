Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Παππά στο περιοδικό “Λοιπόν” και τον Παναγιώτη Βαζαίο. Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην τοξικότητα των social media και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, ενώ ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τη σημερινή της σχέση με τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές με τον πρώην σύζυγό της ανήκουν πια στο παρελθόν.

Υπήρξε ποτέ κάποιο σχόλιο που σε έφερε σε δύσκολη θέση; Κάτι που σε στενοχώρησε ή σε προβλημάτισε, είτε στον δρόμο είτε στα social media;

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει πικρόχολα σχόλια, κυρίως στα social media. Παλαιότερα μπορεί να έμπαινα στη διαδικασία να απαντήσω, όμως πλέον δεν με ενδιαφέρει. Δεν αξίζει να χαλάω την ενέργεια μου για κάτι τέτοιο. Τώρα απλά τα διαγράφω. Τα σβήνω, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι για σβήσιμο.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τοξικοί, που κρύβονται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και το μόνο που κάνουν είναι να σχολιάζουν και να κρίνουν τους άλλους. Δεν έχουν κάτι δημιουργικό να ασχοληθούν και επιλέγουν να ασχολούνται με τις ζωές των άλλων.

Το διαζύγιο σου με τον Κολντεμπέλα είχε απασχολήσει πολύ τα media τότε. Μετά από τόσα χρόνια, έχετε κρατήσει κάποια επικοινωνία ή έχετε προχωρήσει εντελώς χωριστά ο καθένας;

Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου με τον οποίο δεν έχω κρατήσει καμία απολύτως επικοινωνία. Αυτό, δεν σου κρύβω, με στενοχωρεί. Παρ’ όλα αυτά, ο καθένας έχει ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Εγώ, από τη δική μου πλευρά, προσπάθησα να κρατήσω μια ανθρώπινη στάση. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την περίοδο του κορωνοϊού που ρωτούσα για τους γονείς του, αν είναι καλά.

Με την οικογένεια του διατηρώ πολύ καλές σχέσεις, υπάρχει αγάπη και εκτίμηση. Ωστόσο, με τον ίδιο δεν υπάρχει καμία επαφή. Δεν έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο, απλώς εκείνος επέλεξε να μην υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία μας. Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος και τους σέβομαι. Εγώ κρατάω ό,τι έζησα και προχωράω μπροστά.

