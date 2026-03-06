Η Χριστίνα Παππά μίλησε ανοιχτά για τις προτεραιότητές της αυτή την περίοδο, εξηγώντας τους λόγους που η προσωπική της ζωή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Η γνωστή επιχειρηματίας και ηθοποιός τόνισε πως ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος της, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που φέρνει η εμμηνόπαυση, έχουν επηρεάσει τη διάθεσή της για νέες σχέσεις.

Παρά το γεγονός ότι τη φλερτάρουν οι άντρες, όπως είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η προσοχή της συνήθως είναι εστιασμένη αλλού.

Συγκεκριμένα η Χριστίνα Παππά ανέφερε: «Δεν έχω χρόνο για τα προσωπικά μου. Ούτε με ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και μια γυναίκα που είμαι στην κλιμακτήριο τώρα, ούτε που με νοιάζει. Όταν βγαίνω, κι αν καταλάβω που με κουνάνε οι φίλοι μου, βλέπω ότι με φλερτάρουν οι άντρες. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μόνη μου, δεν δίνω και το δικαίωμα να καταλάβω».

