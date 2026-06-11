Η Χριστίνα Παππά μίλησε ανοιχτά για την κλιμακτήριο και τις αλλαγές που αυτή φέρνει στη ζωή μιας γυναίκας, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ταμπού.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!» και με αφορμή απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Happy Day», ανέφερε ότι η συγκεκριμένη περίοδος επηρεάζει τόσο τη διάθεση, όσο και το βάρος, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα.

Όπως είπε, οι γυναίκες δεν πρέπει να ντρέπονται να μιλούν ανοιχτά για την κλιμακτήριο, καθώς πολλές αντιμετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται υποστήριξη και ενημέρωση.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι σκέφτεται, μαζί με μία φίλη της, τη δημιουργία μιας εκπομπής που θα απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 40 και στα θέματα που τις απασχολούν.

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