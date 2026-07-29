Η Χριστίνα Παππά προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, μιλώντας ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που διατηρεί με τη μητέρα της.

Η ηθοποιός ανέφερε πως, παρά την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που νιώθει απέναντί της, θεωρεί ότι η συμπεριφορά της είναι έντονα χειριστική, κάτι που την επηρεάζει ψυχολογικά εδώ και χρόνια.

Όπως εξήγησε, η μητέρα της ζητά διαρκώς πράγματα και, όπως υποστηρίζει, τίποτα δεν φαίνεται να είναι αρκετό για εκείνη.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως σπάνια ενδιαφέρεται για το πώς είναι η ίδια, καθώς οι περισσότερες επικοινωνίες τους περιστρέφονται γύρω από αιτήματα ή προβλήματα που χρειάζονται λύση.

Η Χριστίνα Παππά ανέφερε ακόμη, ότι η μητέρα της επικαλείται συχνά το όνομά της στις συναναστροφές της, δημιουργώντας την εντύπωση πως εκείνη μπορεί να επιλύσει κάθε ζήτημα, κάτι που, όπως είπε, της προκαλεί επιπλέον πίεση.

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους, ζητώντας να μάθει πώς αντιμετωπίζουν όσοι έχουν βιώσει αντίστοιχες σχέσεις με χειριστικούς ανθρώπους στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound – skeletons.of.july

Govastiletto.gr – Χριστίνα Παππά: Σοβαρή περιπέτεια με το αυτοκίνητό της