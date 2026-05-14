Η Χριστίνα Παππά μίλησε ανοιχτά για δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στη ζωή της, σε συνέντευξη που παραχώρησε, περιγράφοντας περιόδους που τη δοκίμασαν τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επίπεδο υγείας.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, παρότι έχει περάσει καταστάσεις που την έφεραν αντιμέτωπη με έντονη στενοχώρια και ψυχολογική πίεση, δεν έφτασε ποτέ στο σημείο να εγκαταλείψει ή να χάσει τη θέλησή της για ζωή και εξέλιξη.

Όπως τόνισε, αυτό που τη χαρακτήρισε πάντα ήταν η εσωτερική της δύναμη και η ανάγκη να συνεχίζει να παλεύει, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε σοβαρά θέματα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν, τα οποία, όπως είπε, τη σημάδεψαν, αλλά ταυτόχρονα την έκαναν πιο δυνατή και πιο συνειδητοποιημένη για τη ζωή.

Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε πως η πίστη της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία της οικογένειας και των ανθρώπων που είχε δίπλα της, λέγοντας πως η στήριξή τους ήταν καθοριστική στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Όσο για τις πιο προσωπικές της αναφορές, απέφυγε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, λέγοντας πως ορισμένα γεγονότα ανήκουν στο παρελθόν και έχουν ήδη ξεπεραστεί.

Ωστόσο, τόνισε πως κρατάει ως στάση ζωής, την ευγνωμοσύνη και την προσευχή, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό ο άνθρωπος να μην θυμάται την πίστη του μόνο στις δύσκολες στιγμές, αλλά και όταν όλα πηγαίνουν καλά.

Η ίδια έκλεισε με ένα πιο γενικό μήνυμα αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας ότι σημασία έχει να παραμένει κανείς δυνατός και να μην χάνει τον εαυτό του, όσα εμπόδια κι αν συναντήσει.

