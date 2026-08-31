Ξεχωριστές στιγμές με την εγγονή της από το φετινό καλοκαίρι θέλησε να μοιραστεί η Χριστίνα Παππά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μικρή και απολαμβάνει κάθε στιγμή που περνούν μαζί. Ο ρόλος της γιαγιάς φαίνεται πως έχει γεμίσει τη ζωή της με ακόμη περισσότερη χαρά, αγάπη και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η Χριστίνα Παππά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με την εγγονή της, αποκαλύπτοντας μέσα από τη λεζάντα πόσο σημαντική είναι για εκείνη η παρουσία της.

«Γίνεσαι πάλι παιδί, με το παιδί του παιδιού σου! Πόση ευτυχία μου δίνει αυτός ο ανθρωπάκος. Πόσο Ευλογημένη νιώθω. Πόση αγάπη μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος! Σας αγαπώ άπειρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε αποτυπώνουν μερικές από τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί μέσα στο καλοκαίρι, με τη Χριστίνα Παππά να δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο απολαμβάνει τη νέα αυτή οικογενειακή συνθήκη.

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