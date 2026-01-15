Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο, ο Δημήτρης Παππάς και η Άννα Μπεζάν διασκέδασαν με τις επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου. Το ζευγάρι δεν ήταν μόνο του, καθώς στην παρέα τους βρισκόταν η Χριστίνα Παππά, η οποία απόλαυσε το πρόγραμμα μαζί με τον γιο και τη νύφη της, αλλά και ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης.

Η οικογένεια για άλλη μια φορά δείχνει το πόσο δεμένη είναι, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει το ερωτευμένο ζευγάρι σε κοινή εμφάνιση με την Χριστίνα Παππά.

Η γνωστή επιχειρηματίας με τη σειρά της, μιλά με τα πιο τρυφερά λόγια για τη νύφη της, Άννα Μπεζάν η οποία της χάρισε την πρώτη της εγγονή.

«Είναι ένα ταλαιπωρημένο και άξιο κορίτσι, γι’ αυτό και την αγαπώ. Τη θεωρώ κόρη μου πλέον. Και να έβλεπα κάτι αρνητικό, δεν θα το έλεγα στον γιο μου», είχε δηλώσει η Χριστίνα Παππά στο Breakfast@Star για την Άννα Μπεζάν.

