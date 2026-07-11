Χριστίνα Παππά: Σοβαρή περιπέτεια με το αυτοκίνητό της

Η Χριστίνα Παππά δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της την καθημερινότητά της, αλλά και τις όμορφες ή τις δύσκολες στιγμές που βιώνει. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και ανεβάζει συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, κρατώντας τους followers της ενήμερους για όσα συμβαίνουν.

Όμως, αυτή τη φορά μια όχι και τόσο ευχάριστη εξέλιξη ήταν εκείνη που θέλησε να μοιραστεί μέσα από τα Instagram Stories της. Η Χριστίνα Παππά είχε μια μικρή περιπέτεια με το αυτοκίνητό της, αφού ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία το όχημά της βρίσκεται σηκωμένο σε γρύλο, χωρίς ένα από τους τροχούς του, την ώρα που πραγματοποιούνται έλεγχοι.

Πάνω στο στιγμιότυπο, η ίδια έγραψε: «Εύχομαι τώρα που τρίτωσε να τελειώσει εδώ!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που αντιμετωπίζει κάποιο απρόοπτο με το αυτοκίνητό της.

Παρότι δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, όλα δείχνουν πως η Χριστίνα Παππά ελπίζει αυτή να ήταν και η τελευταία αναποδιά, ώστε να συνεχίσει χωρίς άλλα απρόοπτα την καθημερινότητά της.

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