Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τη Χριστίνα Παππά με την νύφη της, Άννα Μπεζάν και τη συνονόματη εγγονή της, Χριστίνα Νεκταρία απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός.

Η γνωστή επιχειρηματίας – ηθοποιός που διατηρεί άριστη σχέση με τη σύζυγο του γιου της, Δημήτρη Παππά βρέθηκαν με την εγγονή της σε παιδική χαρά της Γλυφάδας.

«Ο Δημήτρης απουσίαζε στο Ντουμπάι προετοιμάζοντας τη λειτουργία του νέου εστιατορίου τους, Tokyo Joe, εκεί. Οπότε η Χριστίνα και η Άννα αποφάσισαν να περάσουν παρέα το Σαββατοκύριακο» εξηγεί στο περιοδικό ΟΚ! φίλη της οικογένειας.

Η Χριστίνα Παππά και η Άννα Μπεζάν έχουν μία αξιοζήλευτη σχέση πεθεράς-νύφης και συχνά πυκνά βρίσκονται και βγαίνουν μαζί.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

