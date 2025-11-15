Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Χριστίνα Παππά, το βράδυ της Παρασκευής 14/11, προκάλεσε αναστάτωση στους διαδικτυακούς της φίλους, όταν εμφανίστηκε στα stories της στο Instagram βίντεο από σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα. Η ίδια έσπευσε αμέσως να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν εκεί, ούτε εμπλέκεται στο περιστατικό, τονίζοντας ότι ανέβηκε κατά λάθος στο WhatsApp της.

Στο βίντεο φαίνεται ένα όχημα αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, ενώ στο σημείο βρίσκονται άνθρωποι που παρακολουθούν το συμβάν. Η ηθοποιός διαβεβαίωσε ότι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ζήτησε από τους διαδικτυακούς φίλους της να είναι προσεχτικοί στο δρόμο.

Η Χριστίνα Παππά έγραψε στην ανάρτησή της: «Δεν ξέρω πως ανέβασα αυτό στο What’s up μου! Δεν είμαι εγώ, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον! Σας παρακαλώ όμως, στη Γλυφάδα έχει πολλές παιδικές χαρές και πολλές μανούλες με τα παιδιά τους σε καρότσια! Σταματάτε και στα STOP, κάθε μέρα κάτι γίνεται, για την ασφάλεια όλων! ΠΡΟΣΟΧΗ! Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά!».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Χριστίνα Παππά: Στην παιδική χαρά με τη νύφη της, Άννα Μπεζάν και την εγγονή της