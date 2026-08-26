Με έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Χριστίνα Παππά σε χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε στα social media.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά μια σακούλα σκουπιδιών.

Στη συνέχεια την πετάει στον κάδο, συνοδεύοντας την κίνησή της με τη φράση «Εγώ και η γνώμη σας».

Μέσα από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Χριστίνα Παππά θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα σε όσους επιλέγουν να χρησιμοποιούν προσβλητικές και χυδαίες εκφράσεις στα social media.

Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται να αφήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές αναπάντητες, ενώ προειδοποίησε πως τα άτομα που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ μπορούν να εντοπιστούν.

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

Παράλληλα, στο βίντεο η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση, λέγοντας: «Αυτό είναι μόνο η αρχή, έχει και συνέχεια».

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