Η Χριστίνα Πολίτη ήταν καλεσμένη, την Πέμπτη 1/10, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha. Η δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μακρόχρονη φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη στην προσωπικότητα του τραγουδιστή και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια προσπαθούσε να βρίσκεται δίπλα το, όταν εκείνος το χρειαζόταν.

«Φέτος είχαμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα υπέροχο σημείο, έχω τα ωραιότερα μηνύματα. Δεν έχω κάτι που να μην του είπα. Μου λείπει τρομερά, δεν θα ξανά ακούσω τη φωνή του, αλλά νιώθω πολύ καλά που δεν έχω προλάβει να του πω. Στο τελευταίο μήνυμα μου είχε στείλει “σ’ αγαπώ” και ο “Θεός να σε έχει καλά”. Τα πήγαινε τέλεια με τον μικρό μου γιο. Ήταν στην αγρυπνία, περίμενε 3-4 ώρες να μπει. Όταν έμαθα για τον θάνατό του, πάγωσα, είναι σαν να είμαι σε καταστολή από τότε. Ακούω τη φωνή του, μου λείπουν πράγματα που έλεγε. Ήταν αληθινός φίλος», σχολίασε αρχικά.

Έπειτα, μίλησε για όσα έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα για την ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου, επισημαίνοντας πως θεωρεί δύσκολο να γίνουν ασφαλή συμπεράσματα για ένα άνθρωπο που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Δεν πιστεύω ότι ήταν πληγωμένος. Ήταν πολύ πιο συμπλεγματικό, δεν μπορώ να το αναλύσω. Βγαίνουν όλοι λένε κάτι για ένα άνθρωπο που ‘χει φύγει, δεν μπορείς όμως να το κάνεις αυτό», σημείωσε. Όπως ανέφερε, δεν αποκλείει ο τραγουδιστής να είχε περάσει δύσκολες στιγμές, ωστόσο δεν θεωρεί ότι είναι εύκολο να αποδοθεί η κατάστασή του σε ένα μόνο παράγοντα.

«Μπορεί να ήταν πληγωμένος, μπορεί να πληγωνόταν μόνος του, μπορεί να γινόταν καλύτερα. Πέρασε αυτό το θέμα. Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του γιατί είχε μια πολύ καλή σχέση. Ελπίζω ότι θα τα έβρισκαν, αυτό πιστεύω αλλά ποτέ δεν ανακατεύτηκα για να το συζητήσω μαζί του».

Μιλώντας για τη δική της στάση απέναντί του, η Χριστίνα Πολίτη εξήγησε πως προσπαθούσε να τον στηρίζει χωρίς να τον πιέζει, καθώς γνώριζε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσε να απομακρυνθεί όταν ένιωθε ότι κάποιος ξεπερνούσε τα όριά του. «Σαν φίλη μπορούσα να τον στηρίξω εκεί που μπορούσα. Άμα τον πίεζες και του έλεγες κάτι που δεν ήθελε, μπορεί να απομακρυνόταν. Οπότε τον έπιανα δια μέσου styling», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη σχέση τους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τραγουδιστή, πρόσθεσε: «Ήθελε ένα ιδιαίτερο χειρισμό. Ήταν πολύπλοκο, πολυσύνθετο άτομο. Πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ. Ποτέ συστημικός, ούτε αντισυστημικός, δεν πήγαινε ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Ήταν πολύ ιδιαίτερος, αυθεντικός».

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