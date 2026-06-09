Στην απονομή του πλατινένιου δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου έδωσε μεταξύ άλλων επωνύμων το παρών η Χριστίνα Πολίτη και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και τις κάμερες των πρωινών εκπομπών που την συνάντησαν. Η δημοσιογράφος μίλησε για το ενδεχόμενο τηλεοπτική της επιστροφής, την καριέρα που έκανε, ενώ μια ερώτηση ρεπόρτερ για την Άννα Βίσση την έκανε να φύγει γρήγορα από τις κάμερες.

«Δεν ξέρω αν θα με δείτε κάπου τηλεοπτικά. Φαντάζεσαι να με δεις να λέω ειδήσεις; Ήθελα να λέω ειδήσεις αλλά επειδή έχω μυωπία δεν έβλεπα το autoque», ανέφερε αρχικά και τότε ήρθε η ερώτηση για την άλλοτε κολλητή της.

Συγκεκριμένα, ρεπόρτερ του Happy Day την ρώτησε αν θα ταίριαζε ντουέτο με την Άννα Βίσση και την Κατερίνα Λιόλιου, εκείνη απάντησε «Θες να με ρωτήσεις αυτό αλλά δεν απαντήσω» και αποχώρησε.

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Μια σχέση 30 ετών που ράγισε

Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη υπήρξαν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες αχώριστες, με μια σχέση που ξεκίνησε από την εκτίμηση και εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο, φτάνοντας μέχρι και την κουμπαριά, αφού η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο της δημοσιογράφου, Αλέξανδρο. Μέσα στα χρόνια, η παρουσία της μίας στη ζωή της άλλης ήταν σταθερή, είτε σε προσωπικές στιγμές είτε σε σημαντικές επαγγελματικές επιλογές.

Για πολλούς, η σχέση τους αποτελούσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αληθινής φιλίας στον χώρο της ελληνικής showbiz, με μια σύνδεση που έδειχνε να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη βαθιά προσωπική εκτίμηση.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό τη Μεγάλη Δευτέρα, οι δυο γυναίκες δεν μιλάνε πια, με την είδηση αυτή να προκαλέσει αίσθηση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δυο γυναίκες δεν έχουν καθόλου επαφές από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η μια έχει κάνει unfollow την άλλη στο Instagram.

Κάποιοι έχουν αναφέρει το τέλος της σχέσης τους σχετίζεται με το ζεύγος Κούστα, μιας και η Δήμητρα Κούστα διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση με δημοφιλή καλλιτέχνιδα. Οι δυο τους έχουν ιδρύσει μαζί την εταιρεία παραγωγής (D&A), το νέο music label που λέγεται Vission Music, ενώ η Δήμητρα Κούστα έχει αναλάβει επισήμως και το management της Άννας Βίσση.

Το θέμα είχε σχολιαστεί -το πρωί της Μεγάλης Τρίτης- στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να εκφράζει τη γνώμη του και να λέει πως πιστεύει ότι το ζεύγος Κούστα δεν σχετίζεται με τη ρήξη στη σχέση τους.

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