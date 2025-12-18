Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται ξανά στο μάτι του κυκλώνα, μετά την καταγγελία και τη μήνυση που κατέθεσε ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος εναντίον του για ασελγείς προτάσεις. Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε μέσω του δικηγόρου του με μια ανακοίνωση στην οποία κάνει, μεταξύ άλλων, λόγο για «ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε».

Σήμερα, που έγινε η μήνυση, ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει πρεμιέρα στο νυχτερινό μαγαζί «Ακτή Πειραιώς», κάτι μάλιστα που είχε συζητηθεί στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η μέρα της μήνυσης θα είναι ίδια με αυτή της πρεμιέρας του τραγουδιστή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 18/12 η γνωστή κοσμικογράφος Χριστίνα Πολίτη με αναρτήσεις της τόσο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, όσο και με story στο Ιnstagram, στηρίζει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμίζοντας ότι σήμερα έχει πρεμιέρα. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ η Χριστίνα Πολίτη θα βρεθεί στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Χριστίνα Πολίτη έγραψε στη φωτογραφία που ανήρτησε: «Καλλιτεχνάρα Μαζώ! Καλή πρεμιέρα σήμερα στην Ακτή Πειραιώς!!».

Την Χριστίνα Πολίτη και τον Γιώργο Μαζωνάκη τους συνδέει μια μακροχρόνια φιλία και αμοιβαία αγάπη.

