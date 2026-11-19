Η Χριστίνα Πολίτη μάς δίνει μια γεύση από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του αρχοντικού σπιτιού της στην Πλάκα, όπου η κλασική αισθητική συναντά τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Χριστίνα Πολίτη έχει μπει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, και στόλισε το εντυπωσιακό σπίτι της στην καρδιά της Αθήνας και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της εικόνες από το γιορτινό σαλόνι της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και κοσμικογράφος κατοικεί σε ένα αρχοντικό σπίτι στην ιστορική συνοικία της Πλάκας, το οποίο ξεχωρίζει για την κομψότητα και τη διαχρονική αισθητική του. Με αφορμή την έλευση των Χριστουγέννων, πρόσθεσε στο χώρο γιορτινές πινελιές, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Πρωταγωνιστής της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης είναι το εντυπωσιακό δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι. Στολισμένο με περίτεχνα διακοσμητικά, δίνει αμέσως γιορτινό χαρακτήρα στον χώρο, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με την κλασική διακόσμηση του σπιτιού.

Το σαλόνι χαρακτηρίζεται από γήινες αποχρώσεις, ξύλινο πάτωμα και έπιπλα κλασικής αισθητικής, που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα κομψό σκηνικό. Το χαλί ενισχύει την αίσθηση ζεστασιάς, ενώ οι οικογενειακές φωτογραφίες που κοσμούν τον τοίχο προσθέτουν μια πιο προσωπική νότα.

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της Χριστίνας Πολίτη αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται υπερβολές για να αποκτήσει ένα σπίτι γιορτινή ατμόσφαιρα. Ένα εντυπωσιακό δέντρο και προσεγμένες διακοσμητικές λεπτομέρειες αρκούν για να αναδείξουν την υπάρχουσα αισθητική του χώρου και να δημιουργήσουν ένα διαχρονικά κομψό αποτέλεσμα.

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