Μια πιο προσωπική και τρυφερή στιγμή του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να μοιραστεί η Χριστίνα Πολίτη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η δημοσιογράφος, που είχε αναπτύξει στενή φιλία μαζί του, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο από το προσωπικό της αρχείο.

Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι και κρατά στην αγκαλιά του την αγαπημένη του σκυλίτσα, την Αρίθα.

Ο δεσμός που είχε μαζί της ήταν ιδιαίτερα δυνατός και ο ίδιος είχε μοιραστεί αρκετές φορές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η Χριστίνα Πολίτη επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να τον αποχαιρετήσει, ανασύροντας μια εικόνα μακριά από τα φώτα της σκηνής. Ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει την πιο προσωπική και ευάλωτη πλευρά του τραγουδιστή, δίπλα στη σκυλίτσα που αγαπούσε ιδιαίτερα.

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