Χριστίνα Σάλτη: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον εγκλωβισμό της στην Αυστραλία – «Επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου!»

Όπως κάποιοι γνωρίζετε, ήμουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για διακοπές – είχα να κάνω διακοπές δύο χρόνια; -, ήταν πάρα πολύ ωραίο και όμορφο, πήγα και στην παραλία, κάηκα κιόλας. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Ήταν να κάτσω 12 μέρες και τελικά έκατσα 20 μέρες γιατί είχα πτήση επιστροφής από το Σίδνεϊ για την Ντόχα και από εκεί πτήση για την Αθήνα. Ο εναέριος χώρος της Ντόχα έκλεισε, όπως και το αεροδρόμιο, και έτσι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι, εγώ δεν γνώριζα πότε θα γυρίσω. Ευτυχώς, ήμουν με πάρα πολύ καλή παρέα, το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό.

Στην Αυστραλία όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειρηνικά, επομένως δεν είχα κάποια ανησυχία. Απλά είναι ωραίο να γνωρίζεις πότε θα γυρίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να ξέρουν και οι δικοί σου πότε θα σε ξαναδούν. Βρήκα τελικά εισιτήριο – δεν ήταν σίγουρο ότι θα βρούμε – μέσω Σιγκαπούρης. Από εκεί ταξίδεψα για την Κωνσταντινούπολη και μετά για την Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι. Και να’ μαι εδώ, έτοιμη να πάω να πιω τον καφέ μου.

Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να γυρίσω στην Αυστραλία και να κάνω και κάποια live εκεί, να τα προγραμματίσω, γιατί τώρα πήγα μόνο για διακοπές», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, στο βίντεό της η Χριστίνα Σάλτη.

