Χριστίνα Σάλτη: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον εγκλωβισμό της στην Αυστραλία – «Επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου!»

Η Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε, αυτές τις μέρες, στην Αυσταλία για διακοπές. Ωστόσο, εγκλωβίστηκε εκεί λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει σε πολλές χώρες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μέσα από βίντεο στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε ότι ήταν να κάτσει 12 μέρες στην Αυστραλία, τελικά όμως έμεινε εκεί 20 μέρες, μιας και ο εναέριος χώρος της Ντόχα, από όπου θα ερχόταν με πτήση για την Αθήνα, είχε κλείσει. Τελικά, η τραγουδίστρια κατάφερε να ταξιδέψει μέσω Σιγκαπούρης και δεν έκρυψε τη χαρά της που βρίσκεται και πάλι στα πάτρια εδάφη.
«Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Και πώς να μην είστε άλλωστε με αυτόν τον τέλειο ήλιο που έχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα; Εγώ με μαλλί κομμωτηρίου, κρέμες, ρουζ, μάσκαρα, γκλοσάκι και σας κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω πως επιτέλους γύρισα στο σπίτι μου, για να απολαύσω το φρέντο εσπρέσσο μου όπως τον προτιμώ. Η μεγαλύτερη χαρά της ζωής είναι να ξυπνάς υγιής και να πίνεις τον καφέ σου, έτσι όπως τον έχει συνηθίσεις και τον θέλεις.
Όπως κάποιοι γνωρίζετε, ήμουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για διακοπές – είχα να κάνω διακοπές δύο χρόνια; -, ήταν πάρα πολύ ωραίο και όμορφο, πήγα και στην παραλία, κάηκα κιόλας. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Ήταν να κάτσω 12 μέρες και τελικά έκατσα 20 μέρες γιατί είχα πτήση επιστροφής από το Σίδνεϊ για την Ντόχα και από εκεί πτήση για την Αθήνα. Ο εναέριος χώρος της Ντόχα έκλεισε, όπως και το αεροδρόμιο, και έτσι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι, εγώ δεν γνώριζα πότε θα γυρίσω. Ευτυχώς, ήμουν με πάρα πολύ καλή παρέα, το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό.
Στην Αυστραλία όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειρηνικά, επομένως δεν είχα κάποια ανησυχία. Απλά είναι ωραίο να γνωρίζεις πότε θα γυρίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να ξέρουν και οι δικοί σου πότε θα σε ξαναδούν. Βρήκα τελικά εισιτήριο – δεν ήταν σίγουρο ότι θα βρούμε – μέσω Σιγκαπούρης. Από εκεί ταξίδεψα για την Κωνσταντινούπολη και μετά για την Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι. Και να’ μαι εδώ, έτοιμη να πάω να πιω τον καφέ μου.
Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να γυρίσω στην Αυστραλία και να κάνω και κάποια live εκεί, να τα προγραμματίσω, γιατί τώρα πήγα μόνο για διακοπές», ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, στο βίντεό της η Χριστίνα Σάλτη.
