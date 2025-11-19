Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Χριστίνα Σάλτη μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο, έχοντας δώσει μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξομολογήθηκε την ιδιαίτερη σχέση που είχε μαζί της, περιγράφοντάς την ως φίλη, σύντροφο και μαμά-κόρη μαζί.

Αναφερόμενη στην περίοδο που η υγεία της μητέρας της επιδεινώθηκε, αποκάλυψε πως τον Αύγουστο αναγκάστηκε να ακυρώσει ορισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις: «Ήταν πολύς καιρός που το παλεύαμε, επομένως ήταν αλλού η ενέργειά μου. Έφυγε από καρκίνο. Με τη μαμά μου ήμασταν τα πάντα, ζευγάρι, φίλες, μαμά, κόρη. Τον Αύγουστο που ήμασταν δύσκολα, δεν μπορούσα να πάω σε κάποιες δουλειές. Έπρεπε να είναι κάποιος μαζί της».

Η τραγουδίστρια στάθηκε επίσης στη σημασία της πρόληψης: «Ο καρκίνος ξεκίνησε από το παχύ έντερο και είχε φτάσει τρίτου βαθμού χωρίς συμπτώματα. Μετά τον θάνατο της μητέρας μου κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Όλοι οι συγγενείς μου ακολούθησαν το ίδιο».

Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα της στο νοσοκομείο: «Δεν την πίκρανα, δεν με πίκρανε. Αγαπιόμασταν πολύ. Μου έλεγε “σε λατρεύω”. Της έλεγα “σ’αγαπώ”».

