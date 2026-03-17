Χωρίς δίπλωμα οδήγησης για τον επόμενο μήνα έμεινε η Χριστίνα Σάλτη. Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε από την Τροχαία να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο και 30ήμερη αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Μάλιστα, λόγω της κατάστασης, το αυτοκίνητό της απομακρύνθηκε από το σημείο με γερανό,σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso».

Η αντίδρασή της

Η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο – εμφανώς αστειευόμενη – «ευχαριστούσε» την Τροχαία που δήθεν της επέτρεψε να επιστρέψει στο σπίτι επειδή την αναγνώρισαν.

«Μπορείτε να γυρίσετε σπίτι σας, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας!», σημείωσε με χιούμορ, πως της είπαν.

Προφανώς, η Χριστίνα Σάλτη διακωμώδησε το περιστατικό μέσα από το βίντεο, με κάποιους χρήστες να στηρίζουν αυτή τη στάση και να αντιμετωπίζουν με χαλαρότητα την αντίδρασή της.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, καθώς πολλοί θεώρησαν πως δεν ενδείκνυται να γίνεται χιούμορ γύρω από ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί.

