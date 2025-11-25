Η Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και μίλησε ανοιχτά για προσωπικές στιγμές της ζωής της, συγκινώντας τους τηλεθεατές.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας της και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από νεαρή ηλικία, όταν ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι κι εκείνη ήταν τότε 13 ετών, κόβοντας κάθε επαφή.

Η Χριστίνα περιέγραψε τη μητέρα της ως «μια πολύ δυνατή γυναίκα που έκανε τα πάντα για εκείνη και τα αδέλφια της».

Όπως εξομολογήθηκε, η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ξεκινώντας από το παχύ έντερο, άφησε πίσω της ένα παράδειγμα δύναμης και επιμονής: «Ακόμα και τώρα που την έχασα, αντλώ δύναμη από το παράδειγμά της. Με έμαθε να παλεύω και να προσπαθώ σε κάθε δυσκολία».

Η συνέντευξη περιλάμβανε και αναφορές στο νέο της τραγούδι, το οποίο συνδέεται με το θέμα του χωρισμού.

Η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία της ενότητας και της δύναμης των γυναικών: «Είμαστε πολύ δυνατές. Ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, βία ή ανισότητες σε δουλειές και σχέσεις, τα καταφέρνουμε. Εμείς, οι τρεις μας – εγώ και οι αδελφές μου – ήμασταν δεμένες και ενωμένες. Αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες και μου αρέσει να τραγουδώ για εκείνες. Χρειάζεται οι άντρες να μας αγαπούν και να μας σέβονται».