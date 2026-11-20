Η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του γνωστού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, είχε, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, αφού η ίδια υπέστη πολλαπλά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, οι τελευταίες πληροφορίες είναι ενθαρρυντικές, καθώς η ζωή της δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσα από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, αποκαλύπτοντας ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον σύζυγο της Χριστίνας Βακάκη, τον επιχειρηματία και εφοπλιστή Βασίλη Μιχαήλ.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα, ενώ μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, επισημαίνοντας ότι η Χριστίνα έχει ξεπεράσει τον σοβαρό κίνδυνο, ωστόσο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις.

«Να της πούμε περαστικά! Εγώ μίλησα με τον άντρα της το πρωί και ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Το κορίτσι ξεπέρασε τον σοβαρό κίνδυνο και θα πάει καλύτερα. Θα κάνει πολλά χειρουργεία, αλλά τουλάχιστον δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πήγε στην αρχή στο Ασκληπιείο Βούλας και μετά, με δική της επιθυμία, εφόσον δεν διέτρεχε κίνδυνο, μεταφέρθηκε στο Υγεία, όπου θα κάνει κάποια χειρουργεία. Είναι αυτό που λέμε, η στιγμή που είσαι στον δρόμο και μπορεί κάτι να πάει στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της πρωινής εκπομπής.

govastiletto.gr – Βασίλης Μιχαήλ – Χριστίνα Βακάκη: Στη Μύκονο ο εφοπλιστής και η κόρη του Mr. Jumbo με την κόρη τους