Περίπου επτά ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, η κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, Χριστίνα Βακάκη, συνεχίζει να δίνει τον αγώνα της για να αναρρώσει πλήρως.

Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη υποβλήθηκε σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Παρά το γεγονός ότι η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ο δρόμος της πλήρους αποκατάστασης παραμένει μακρύς, καθώς από την παράσυρσή της υπέστη πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το χρονικό του σοβαρού τροχαίου

Ήταν το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου όταν η Χριστίνα Βακάκη βγήκε για το καθιερωμένο της τζόκινγκ στα νότια προάστια.

Στο ύψος της οδού Καλύμνου, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου μέσω διάβασης πεζών, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο φέρεται να περιόριζε την ορατότητά της.

Αμέσως μετά το ατύχημα, η Χριστίνα Βακάκη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου έσπευσε και ο πατέρας της. Αφού οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Βασίλης Μιχαήλ-Χριστίνα Βακάκη: Στη Μύκονο ο εφοπλιστής και η κόρη του Mr. Jumbo με την κόρη τους