Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στη Βούλα το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου.

Η ίδια έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και έχει ήδη ξεκινήσει να υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Τα τραύματα και οι χειρουργικές επεμβάσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, η κόρη του ιδρυτή των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, στον αστράγαλο και στον αγκώνα.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυματισμών της έχουν αρχίσει, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.

«Είναι εκτός κινδύνου, όμως είναι πολυτραυματίας. Έχει συντριπτικά κατάγματα και στη λεκάνη και στον αστράγαλο και στον αγκώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, ευχόμενος περαστικά στη Χριστίνα Βακάκη και δύναμη στους οικείους της.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, όταν η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλεύεται.

Ο παρουσιαστής μετέφερε επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Χριστίνα Βακάκη περπατούσε με γρήγορο ρυθμό από τη Μαρίνα της Βουλιαγμένης προς τη ναυτιλιακή εταιρεία του συζύγου της, Βασίλη Μιχαήλ, όπου συνήθιζε να γυμνάζεται.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση εξακολουθούν να διερευνώνται από την Αστυνομία.

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