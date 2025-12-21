Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συνάντησε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro», αποκαλύπτοντας ότι θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2026.

«Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία», αποκάλυψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο ενός τηλεοπτικού reunion δικής του σειράς, ο ίδιος ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε».

