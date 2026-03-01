Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε πρόσφατα στα social media backstage φωτογραφίες από τον τέταρτο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Maestro».

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες που τον δείχνουν μαζί με βασικά μέλη του καστ, όπως η Μαρία Καβογιάννη, η Χάρις Αλεξίου και η Κλέλια Ανδριολάτου.

Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με τον Παπακαλιάτη να αναφέρει ότι σύντομα θα επιστρέψουν στους Παξούς για τα γυρίσματα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν την καθημερινότητα των γυρισμάτων και τη ζωντανή ατμόσφαιρα στα παρασκήνια, προσφέροντας στους fans μια πρώτη γεύση από τον πολυαναμενόμενο τέταρτο κύκλο.

