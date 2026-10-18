Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης της Χριστίνας Μπρέμπου στο Κολωνάκι

Πλήθος επωνύμων έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Χριστίνας Μπρέμπου, με τίτλο «Super Paradise», που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στην Γκαλερί Σκουφά, στο Κολωνάκι. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος έδειξε έμπρακτα τη στήριξή του στην εικαστικό, ενώ στην εκδήλωση βρέθηκε και η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 7 Νοεμβρίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο της δημιουργού. Η Χριστίνα Μπρέμπου έχει σπουδάσει Illustration και Fashion Design στο Fashion Institute of Technology (FIT), στη Φλωρεντία και τη Νέα Υόρκη, ενώ από το 2014 έως το 2020 μαθήτευσε στην Ομάδα Τέχνης «Σημείο».

Ωστόσο, η παρουσία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού ο γνωστός δημιουργός και η Χριστίνα Μπρέμπου είχαν συνεργαστεί στενά στο παρελθόν. Η εικαστικός, αδελφή της ηθοποιού Γωγώς Μπρέμπου, είχε αναλάβει μαζί του τη συγγραφική διασκευή και επιμέλεια του βιβλίου «Δυο μέρες μόνο», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη και βασίστηκε στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Mega, που προβλήθηκε από το 2005 έως το 2007.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

Η Χριστίνα Μπρέμπου σπούδασε σχέδιο στην Ιταλία και στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη. Δημοσιεύματα λένε ότι την περίοδο εκείνη υπήρξε ζευγάρι με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Ωστόσο, ο ίδιος δεν το είχε επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια. Αυτή τη φορά, πάντως, ο δημιουργός του «Maestro» δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την περηφάνια του για εκείνη, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

«Όταν μου είχε πρωτοπεί ότι θα ονόμαζε την έκθεσή της “Super Paradise”, δεν μπορούσα ακριβώς να καταλάβω γιατί… Όμως προχθές το βράδυ, στην @skoufa_gallery ανακάλυψα ότι όντως ο παράδεισος μπορεί να έχει πολλά χρώματα. Και στην περίπτωση της Χριστίνας Μπρέμπου, είναι ένας παράδεισος γεμάτος έντονα συναισθήματα και αισθήσεις. Όσο στεκόμουν μπροστά στα έργα της, καταλάβαινα όλο και περισσότερο γιατί τελικά επέλεξε αυτόν τον τίτλο. Είναι ο δικός της παράδεισος. Και σε ταξιδεύει. Είχες απόλυτο δίκιο. Περήφανος για σένα! Μην τον χάσετε. Αυτός ο παράδεισος θα κάνει πολλά ταξίδια», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

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