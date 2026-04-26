Λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων για τη νέα σεζόν του Maestro, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο vidcast Johnny@TheMovies.»

Ο επιτυχημένος δημιουργός έκανε μία αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της τηλεόρασης, ενώ στάθηκε και στους μεγάλους σταθμούς της καριέρας του, ένας από τους οποίους και το “Κλείσε τα Μάτια”. Εκεί θυμήθηκε και τον ντόρο που είχε δημιουργηθεί τότε, με το γκέι φιλί σε μια σκηνή της σειράς.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο ηθοποιός και σεναριογράφος σχολίασε: «Ήταν μια πολύ χαζή ιστορία αυτό που είχε προκληθεί. Βλέπεις, σε αυτά τα κομμάτια είμαστε πολύ καλύτερα σήμερα. Τελικά, το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο, αλλά κανείς δεν το λέει αυτό. Ακούγεται πιο δραματικό το “Ω, έπεσε πρόστιμο!”».

Και συμπλήρωσε: «Ήτανε μια ενότητα από όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια, που ήτανε διαφορετικά ζευγάρια, αντάλλασσαν κάποια φιλιά. Παίχτηκε το επεισόδιο. Δεν έγινε τίποτα! Δεν άνοιξε μύτη! Πήγε το επεισόδιο -εκείνες τις εποχές αυτό που λέγαμε τα πενηντάρια τότε, και τα εξηντάρια. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες. Δεν αντέδρασε τίποτα κανείς. Δεν ασχολήθηκε κανείς! Δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι «αυτό, μήπως…». Ποτέ, ποτέ κανένας! Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε οι θεατές στο δρόμο! Που τότε οι θεατές τότε, γινότανε… δηλαδή, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του «Κλείσε τα Μάτια».

Έπειτα συνέχισε λέγοντας: «Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγεθυσμένα. Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή -ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών, των πολύ στημένων εκπομπών, ήταν το καινούργιο είδος τότε τηλεόρασης- τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και παιζόταν η σκηνή μεσημέρι, έτσι έγινε και κάποιος πήρε και είπε ότι «θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΡ».

Στη συνέχεια είπε: «Το ΕΣΡ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο που έφτασε μέχρι στη Βουλή επερώτηση να γίνει, τότε ότι «πώς γίνεται, ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να θίγεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα;»! Και ξαφνικά, αμέσως όλοι είπαν ότι: «Εννοείται, ρε παιδιά, τι γελοιότητες είν’ αυτές;». Και το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά. Στο μυαλό μου δεν ήτανε τίποτα παραπάνω, απλά δύο χαρακτήρες που αγαπιούνται. Το μοντάζ και η Στέλλα η Φιλιπποπούλου που το ‘χε φτιάξει, ήτανε τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήτανε προσεκτικός. […] Πάντα θα υπάρχουνε βλαμμένοι άνθρωποι! Πάντα θα υπάρχουνε άνθρωποι, οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουνε άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία μας αποτελείται από τα πάντα».

