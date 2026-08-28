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Ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα.

Ο δημιουργός του Maestro ανέβηκε σε σανίδα wakeboard και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τη θαλάσσια εξόρμησή του.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται να απολαμβάνει τη βόλτα και την ταχύτητα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη δουλειά.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα έρχεται μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν του Maestro, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Έτσι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει και να γεμίσει τις μπαταρίες του, επιλέγοντας ένα από τα αγαπημένα του θαλάσσια σπορ.

Govastiletto.gr – Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media