Μερικές ημέρες μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις κατάφερε να απολαύσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, επιλέγοντας έναν διαφορετικό καλοκαιρινό προορισμό.

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος ταξίδεψε στην Αυστρία, όπου πέρασε μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του δίπλα στη λίμνη Wörthersee.

Το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και τα καθαρά νερά της λίμνης αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος κρατά γενικότερα χαμηλούς τόνους όταν πρόκειται για την προσωπική του ζωή, έκανε μια μικρή εξαίρεση και μοιράστηκε με τους followers του στιγμιότυπα από την εξόρμησή του.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, τον βλέπουμε να απολαμβάνει το καλοκαιρινό τοπίο, αλλά και να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο wakeboard, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό θαλάσσιο σπορ.

Με το καταπράσινο αλπικό τοπίο να κυριαρχεί στο φόντο, ο δημιουργός του «Maestro» άφησε για λίγο στην άκρη τα γυρίσματα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στην αυστριακή λίμνη.

Η σύντομη απόδρασή του φαίνεται πως αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον ίδιο να χαλαρώσει και να απολαύσει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, πριν επιστρέψει και πάλι στους επαγγελματικούς του ρυθμούς.

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Govastiletto.gr – Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media